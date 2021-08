Consumidores com baixos rendimentos ou necessidades sociais especiais passarão a beneficiar, ainda este ano, de uma tarifa social de internet, à semelhança da que existe para a água e eletricidade. A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) aprovou esta segunda-feira a proposta relativa ao valor desta tarifa de acesso a internet em banda larga fixa ou móvel, a apresentar ao Governo, que terá o valor de 5 euros (6,15 euros com IVA à taxa de 23%) e que deverá abranger mais de 800 mil famílias.





O regulador fixou ainda um preço máximo de 21,45 euros (26,38 euros com IVA à taxa de 23%) como contrapartida pela ativação do serviço, e/ou de equipamentos, como routers.

O acesso à nova tarifa, que inicialmente estava previsto para 1 de julho, será feito de forma automática (não carece de requerimento) e depende do cruzamento dos rendimentos fiscais e das prestações da Segurança Social, à semelhança do que acontece com outras tarifas sociais. De acordo com o ministério da Economia, a mesma população que usufrui dos descontos nas faturas da água e da luz também será abrangida pela nova dedução: consumidores com baixos rendimentos ou necessidades sociais especiais, beneficiários do complemento solidário para idosos, rendimento social de inserção, prestações de desemprego, pensão social de invalidez ou prestação social para inclusão, entre outros.