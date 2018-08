Piratas informáticos exigem 10 milhões de euros à CUF

Vírus obrigou ao cancelamento das consultas programadas.

Por Sónia Trigueirão e Henrique Machado | 01:30

O sistema informático dos hospitais da CUF, que pertencem ao grupo José de Mello Saúde, foi alvo de um ataque informático que paralisou o acesso aos computadores naquelas unidades, o que obrigou ao cancelamento de várias consultas.



O vírus foi detetado no final do dia de sexta-feira e, ao que o CM apurou, tratar-se-á do SamSam, que bloqueia o acesso à informação que está no sistema. É enviada uma mensagem a solicitar um pagamento para libertar o sistema. Ao que o CM apurou, a extorsão rondará os dez milhões de euros, a serem pagos em bitcoins. A José de Mello Saúde não vai pagar o valor.



Contactada pelo CM, fonte do grupo José de Mello Saúde confirmou o ataque, sublinhando que a atividade nas unidades de saúde da rede CUF estava este sábado a decorrer "com normalidade, à exceção das consultas programadas que, por prudência, foram desmarcadas".



A mesma fonte referiu que todos os doentes foram informados da situação e que serão contactados para remarcação, "assim que todas as funcionalidades do sistema estejam restabelecidas".



Articulação com Centro de Cibersegurança

Fonte do grupo Mello Saúde disse que "desde o primeiro momento" que ocorreu uma articulação com todas as autoridades competentes, nomeadamente com o Centro Nacional de Cibersegurança, para resolução da situação.

PORMENORES

Lançado alerta geral

Ontem foi lançado um alerta geral para várias entidades, nomeadamente o INEM, para a existência do vírus SamSam e foram dadas recomendações para evitar os ataques.



Bitcoins

A Bitcoin é uma criptomoeda descentralizada, que permite transações financeiras sem intermediários. Ontem, uma bitcoin valia 6044 euros.