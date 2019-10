Polémicas obrigam Google a mudar esquema de privacidade

As questões em torno da privacidade dos utilizadores dos serviços do Google e de outras gigantes tecnológicas têm estado na ordem do dia. Como forma de contornar todas as polémicas, que já afetaram várias vezes a marca, a empresa anunciou que vai ser possível usar o Google Maps de forma incógnita. As mudanças também vão passar a ser visíveis quanto ao histórico de pesquisas, nomeadamente, no caso do Youtube.

A empresa garante ainda que, se o utilizador tiver dúvidas, é possível que qualquer utilizador recorra ao Assistente do Google para compreender ou pedir ajuda em qualquer questão que esteja relacionada com a privacidade ou qualquer política de proteção de dados.





Damos um exemplo. Quer que tudo sobre a semana passada desapareça? De acordo com a empresa, basta dizer: "Google, apaga tudo o que eu disse a semana passada".

De escândalo em escândalo

Recorde-se que a questão da privacidade tem sido um dos pontos que mais polémicas trouxe à empresa. Um dos casos que mais fez estalar o verniz aconteceu quando a gigante foi acusada de querer conhecer a localização dos utilizadores, com ou sem consentimento. A notícia foi inicialmente avançada pela Associated Press, que concluiu que estes dados ficavam registados mesmo que os utilizadores tivessem manifestado de forma explícita a sua oposição.

Já antes, os problemas de segurança tinham feito correr muita tinta. A própria empresaviu-se forçada a confirmar que pessoas de empresas terceiras tinham acesso a mensagens do serviço de correio eletrónico, ferramenta de identificação e autentificação vital para os utilizadores da internet.