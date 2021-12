Portugal tem o melhor índice de diversidade de género no setor tecnológico na Europa, revela estudo

Portugal tem o melhor índice de diversidade de género no setor tecnológico na Europa, "com a proporção mais baixa de equipas exclusivamente masculinas que receberam financiamento" em 2021, segundo um estudo esta terça-feira divulgado pela Atomico.

Numa nota que dá conta das principais conclusões do estudo, o fundo de capital de risco referiu que as "tecnológicas europeias estão a transformar-se em potências mundiais e Portugal acompanha a tendência de crescimento", com dois unicórnios (empresas avaliadas em mais de mil milhões de dólares), num total de 321 na Europa.

"Portugal destaca-se como o país europeu com o melhor índice de diversidade de género no setor tecnológico, com a proporção mais baixa de equipas exclusivamente masculinas que receberam financiamento este ano (75%)", segundo o mesmo comunicado.

Ainda no que diz respeito ao financiamento, "Portugal destaca-se com 54% dos inquiridos a considerar o financiamento como um desafio especial para a tecnologia europeia nos próximos 12 meses", face a 20% dos italianos e 29% dos espanhóis que "concordam que a angariação de fundos ainda é um desafio", segundo a nota.

"A Europa está prestes a atingir um novo recorde de investimento anual na indústria tecnológica, com um valor de 88 mil milhões de euros" em 2021, indicou a Atomico, no estudo "Estado da Tecnologia Europeia 2021".

O relatório faz "uma análise profunda sobre o panorama da indústria tecnológica em 45 países da Europa", destacando algumas tendências chave e apresentando um diagnóstico.

"As mulheres e minorias étnicas continuam a sentir maior dificuldade na angariação de investimento, face aos homens brancos", conclui o estudo, sublinhando que esta tendência mantém-se "apesar das evidências de que as equipes mistas e diversificadas apresentam um melhor desempenho", sendo que "as mulheres angariam apenas 9% do capital investido em 2021".

Assim, "de uma amostra de 4.684 empresas de tecnologia sediadas na Europa que angariam mais de 1 milhão de euros em financiamento total desde 01 de janeiro de 2020, apenas 0,7% do capital total foi angariado por fundadoras negras, 1,1% por fundadores homens negros e 22,7% por fundadoras brancas".

Por outro lado, "33% do capital total investido, a nível global e em rondas de financiamento até 4 milhões de euros, foi em 'start-ups' de 'early stage' [empresas em início de vida] europeias". Assim, "atualmente, a Europa conta com o seu 'pipeline' mais forte no segmento de 'start-ups' em 'early stage' e é a segunda região do mundo com maior investimento neste segmento" a seguir aos Estados Unidos.

De acordo com o estudo, "mais de 25 mil milhões de euros foram investidos em empresas de tecnologia 'purpose-driven' na Europa nos últimos cinco anos, representando 15% de todo o financiamento e um aumento ano a ano de 57%". Estas empresas têm como objetivo "o desenvolvimento para um futuro sustentável".

Este estudo contou com entrevistas a mais de 60 figuras de destaque do setor, bem como com os resultados de um inquérito realizado em setembro e outubro, com mais de cinco mil respostas.