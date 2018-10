Portugal testa veículos autónomos esta semana na CREL

Veículos vão ser testados durante quatro dias na A9, entre os nós da Pontinha e Odivelas, em simultâneo com o trânsito normal.

17:45

Um teste piloto com veículos autónomos arrancou esta segunda-feira na A9 – CREL e vai prolongar-se por quatro dias, até 18 de Outubro, no âmbito de um projeto europeu em que participam a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, Brisa, Instituto Pedro Nunes e Universidade de Coimbra.

"Ao longo desta semana, vão ser testados dois veículos autónomos, da Universidade Politécnica de Madrid e da CTAG – Centro Tecnológico de Automacion de Galiza, e um veículo conectado da Bosch, com simulação de incidências concretas de trânsito (piso escorregadio, veículos imobilizados ou em marcha lenta), para que os veículos testados adotem um comportamento ajustado e possam superar cada desafio em segurança, própria e dos terceiros que circulam na via", adiantou a Brisa em comunicado.

Os testes realizam-se na A9/CREL, nos dois sentidos entre os nós da Pontinha e de Odivelas, a partir do meio da manhã e até ao meio da tarde, para evitar as horas de maior tráfego no local.

"Durante os testes, que serão realizados em via dedicada na auto-estrada, em simultâneo com o trânsito normal, os condutores que circulem pela CREL vão cruzar-se com estes veículos, sem risco para a sua segurança", refere ainda o comunicado, acrescentando que "além de rodarem enquadrados por uma formação de veículos da GNR, terão a bordo um condutor que poderá intervir, em caso de necessidade durante os ensaios".

A concessionária explica ainda no comunicado que o ensaio decorre no âmbito do projeto europeu AUTOC-ITS, para desenvolvimento de soluções para veículos autónomos poderem circular nas estradas europeias, apostando no desenvolvimento de serviços colaborativos de transporte inteligente (C-ITS), para habilitar veículos e infra-estruturas rodoviárias para trocarem informação com maior facilidade.

"No essencial, ao longo destes quatro dias de testes, os sistemas de navegação de condução autónoma dos veículos autónomos serão ‘informados’ sobre riscos (virtualmente criados) presentes na via, esperando-se que, em função desses riscos de segurança, os veículos autónomos, que vão circular numa via de trânsito dedicada da A9, adotem o comportamento mais adequado (redução de velocidade)", salienta ainda a Brisa.