Portugueses da For The Win vencem torneio internacional de CS:GO

A equipa de Counter-Strike dos portugueses da For The Win Esports (FTW) conseguiu vencer os franceses Ambush na final da segunda temporada do torneio NumberOne, conquistando um prémio de 10 mil euros. Nas 'meias' da prova, a For The Win bateu os também portugueses eXploit, por 2-1.A vitória permitiu à equipa composta por Ewjerkz, Ag1l, Arrozdoce, Story e Ddias subir 26 posições no ranking mundial, alcançando a 81.ª posição.O CEO da FTW, Ramiro Teodósio, sublinhou em declarações aoque "o trabalho para alcançar esta fase final iniciou-se ainda em 2021, culminando nesta 'final four' em 2022, continuando a aposta em jogadores do clube e novos talentos".A FTW celebra este ano o 10.º aniversário e o CEO da organização refere que não poderia estar mais satisfeito com a entrada com o pé direito em 2022. "Congratulo a minha equipa, incluindo o staff técnico, pelo profissionalismo e postura com que abraçaram esta fase final e decisiva desta competição que mais uma vez colocou Portugal no mapa do CS internacional", referiu.