Presidente da Mercedes reconhece que a companhia está nas mãos dos chineses

Dieter Zetsche admite que entrada de capital asiático mudou relações de poder na marca.

De um lado há uma parceria industrial com o grupo BAIC. Do outro registou-se a entrada do patrão da Geely, Li Shufu, como acionista de referência com 9,69%, o maior acionista singular da companhia. E se dúvidas ainda houvesse, Dieter Zetsche, o presidente sempre frontal nas suas declarações, tratou de as desfazer: a Daimler, proprietária entre outras da Mercedes-Benz, já não é dona do seu destino e qualquer nova aliança industrial terá de ter o beneplácito do parceiro chinês!

