Primeiro teste ao Land Rover Defender: ícone atualizou-se e quer dominar

Substituir um modelo que esteve em produção durante 67 anos era uma tarefa hercúlea e a Land Rover sabia-o. Mas ainda assim, a marca britânica assumiu esta responsabilidade e trouxe o Defender para o séc. XXI.

A forma do Defender original é uma das mais reconhecidas na indústria automóvel, pelo que não é fácil olhar para este novo modelo e reconhecê-lo já como tal. Seria muito mais fácil criar um Defender igual ao original mas com elementos modernos, mas a Land Rover não quis ir pela via mais fácil e apresentou-nos um modelo com identidade própria, com acabamentos robustos e com linhas muito simples.

Se olharmos com atenção, percebemos que o perfil é facilmente reconhecível, apesar da forma ser inovadora e de nos transmitir uma sensação de robustez, detalhe que assenta que nem uma luva num automóvel que carrega em si décadas e décadas de aventuras fora de estrada.

O "Aquela Máquina" já testou este modelo em estradas nacionais e conta-lhe tudo o que há para saber sobre um modelo que apesar de continuar a ser um todo-o-terreno de exceção, também aprendeu a ser requintado e a comportar-se em estrada.



