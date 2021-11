Quanto tempo dura a bateria de um carro elétrico? As opiniões dos especialistas

Pergunte a qualquer fabricante de veículos elétricos (VE) quanto tempo vai durar a bateria do motor principal e o som mais audível que vai ouvir é o arrastar atrapalhado de pés pelo chão. Ninguém quer responder à pergunta, no entanto é uma informação crucial para os consumidores, para o mercado de VE, para a estratégia de eletrificação dos governos e para o ambiente.

Um entendimento da longevidade de um automóvel é uma parte vital da avaliação do seu valor ao longo da vida. Esse valor afeta o seu preço ou o financiamento do seu custo num contrato de compra e venda para um particular e isso, por sua vez, afeta o mercado automóvel de VE.