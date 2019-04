Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Renault vai lançar novo carro elétrico no final de 2019

Automóvel da marca francesa contará com uma autonomia de 240 km.

15:11

A marca de automóveis francesa Renault aproveitou o Salão Automóvel de Xangai, na China, que decorre desta esta terça-feira, para anunciar a versão final do seu novo SUV elétrico - City K-ZE - com data de lançamento confirmada para o final desde ano.



O City K-ZE tem uma autonomia de 240 km e será possível recarregar 80% de energia em apenas 50 minutos.



A data prevista para a chega do novo carro elétrico ao Ocidente ainda é incerta, mas o City K-ZE foi criado de acordo com os "elevados padrões de qualidade europeus".