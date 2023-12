Robô com que Japão volta a tentar estrear-se na superfície da Lua entrou hoje em órbita

O robô SLIM, com o qual o Japão volta a tentar estrear-se na chegada à superfície da Lua, entrou, esta segunda-feira, na órbita do satélite natural da Terra, anunciou a agência espacial do país.

Segundo a agência espacial Jaxa, o SLIM (Smart Lander for Investigating Moon - Módulo de Poiso Inteligente para Investigar a Lua) foi inserido na órbita lunar às 16h51 de Tóquio (7h51 em Lisboa).

A descida e alunagem do robô está prevista para 19 de janeiro e, se for bem-sucedida, tornará o Japão no quinto país a poisar um engenho espacial na Lua, depois dos Estados Unidos, Rússia, China e Índia.