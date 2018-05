Ryanair alerta para mensagem falsa com oferta de bilhetes no Whatsapp

A companhia aérea Ryanair fez uma publicação a alertar os seus clientes para um mensagem falsa que está a circular no WhatsApp, em nome da empresa irlandesa, este domingo.



A Ryanair pede aos utilizadores para terem cuidado com a suposta 'oferta' da empresa, que se trata de uma mentira, acrescentando a ideia de que todas as promoções e novidades são divulgadas apenas nas páginas oficiais da companhia.