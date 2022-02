Samsung lança telemóvel parcialmente feito de redes de pesca recicladas

A Samsung anunciou esta semana novos modelos de telemóveis que vão dar uma segunda vida aos resíduos plásticos. Os mais recentes dispositivos móveis da marca vão apelar à sustentabilidade, sendo feitos parcialmente de redes de pesca recicladas, começando pelos mais recentes gadgets Galaxy.



De acordo com os dados apresentados pela Samsung, todos os anos são descartadas nos oceanos 640 mil toneladas de redes de pesca. Estas são responsáveis por danificar recifes de corais e habitats naturais e até mesmo por acabar com algumas fontes de alimentos e água, que são essenciais para a vida humana.







"Estes dispositivos vão refletir o nosso esforço contínuo para eliminar plásticos de uso único e expandir o uso de outros materiais ecologicamente corretos, como material reciclado pós-consumo e papel reciclado", disse a Samsung em comunicado à imprensa. "Com esta transformação, o futuro da tecnologia Galaxy trará design de produto líder e proporcionará um melhor impacto ambiental."



