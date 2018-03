Seat Ibiza eleito Carro do Ano

O júri do Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal elegeu o Seat Ibiza Carro do Ano 2018 em Portugal.

11:34

Ao longo de quatro meses os jornalistas que compõem o júri tiveram oportunidade de realizar intensos testes aos 28 modelos que se apresentaram a concurso na 35.ª edição deste prémio, organizado pelo Expresso e SIC Notícias.



O formato deste ano reuniu um júri composto por 17 jornalistas especializados, em representação da imprensa escrita, entre os quais o Jornal de Negócios/Negocios.pt, meios digitais, rádio e televisão, numa busca pela pluralidade de opiniões. Pela primeira vez, desde que existe o troféu, os três maiores canais de televisão portugueses SIC, TVI e RTP, integraram o júri.



O SEAT Ibiza acabou por merecer a preferência da grande maioria dos jurados na ronda de votação final onde se defrontou com outros seis finalistas: Citroën C3 Aircross, Hyundai Kauai, Kia Stinger, Škoda Kodiaq, Volkswagen T-Roc e Volvo XC60.

A 5.ª geração do modelo produzido em Barcelona conquista assim o mais importante e prestigiado prémio atribuído a um automóvel em Portugal. Recorde-se que o Ibiza já havia conquistado o troféu Volante de Cristal na edição de 1994.

Nos testes dinâmicos foram avaliadas as valências de cada candidato em matérias tão diversas como ‘design’, comportamento e segurança, conforto, ecologia, conectividade, concepção e qualidade de construção, performances, preço e consumos.

A criação de um galardão anual designado por "Carro do Ano" visa premiar o modelo que represente, simultaneamente, um avanço tecnológico significativo no âmbito do mercado automóvel nacional e o melhor compromisso para o automobilista português em termos de economia (preço e custos de utilização), segurança e agradabilidade de condução.



Além da escolha do prémio principal o Júri do Carro do Ano/Troféu Essilor Volante de Cristal distinguiu ainda as versões vencedores das Classes do Carro do Ano, bem como a Personalidade do Ano na Indústria Automóvel e o prémio Tecnologia e Inovação.