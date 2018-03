Selfies são responsáveis por 55% das cirurgias plásticas ao nariz

Pacientes procuram rosto ideal para aparecer em fotos.

55% das cirurgias plásticas ao nariz feitas por todo o mundo durante o ano de 2017 tiveram como único motivo ficar melhor nas selfies. Este é o resultado de um estudo feito em 2018 pela Academia Americana de Cirurgiões Plásticos Faciais e Reconstrutores, publicado pelo jornal Jama Network.

De acordo com o estudo intitulado ‘Distorção nasal em auto-retratos de curta distância: o efeito selfie’, os pacientes procuram cirurgiões porque não gostam da forma do nariz nas fotos que tiram com os smartphones.

Contudo, o que aparece nas fotos não corresponde ao formato real do rosto. É que, em média, as selfies são tiradas a 30 centímetros da face, e a essa distância, as câmaras frontais dos telemóveis distorcem a cara do utilizador.

Depois da análise de diversas imagens, os investigadores descobriram que tal efeito aumenta 30% do nariz dos homens e 20% do nariz das mulheres, especialmente quando a pessoa fica posicionado a meio da imagem.

O efeito de distorção é uma consequência de um tipo de lente conhecido por ‘wide’ que os fabricantes de telemóveis utilizam para que seja possível colocar mais do que uma pessoa na mesma selfie.