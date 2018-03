Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sensores implantados nos dentes podem detetar sal, álcool e outros alimentos

Dispositivos poderão ser fiáveis para usar em investigação científica ou em saúde.

16:50

Sensores miniaturizados colados aos dentes que detetam nutrientes ou outras substâncias poderão ser fiáveis para usar em investigação científica ou em saúde, segundo investigadores da Universidade Tufts, no estado norte-americano do Massachusetts.



Com uma área de quatro milímetros, os sensores podem detetar glucose, sal e álcool, com outras adaptações possíveis, de acordo com a investigação, divulgada esta sexta-feira no boletim Advanced Materials.



"Em teoria, podemos mudar a camada biossensível para detetar outros químicos, só estamos limitados pela nossa criatividade", afirmou o professor de Engenharia Fiorenzo Omenetto, indicando que os sensores usam tecnologia de radiofrequência para ler dinamicamente e transmitir informação sobre o ambiente em que se encontra, quer esteja num dente, pele ou qualquer superfície".



Os novos sensores podem comunicar com dispositivos móveis através de tecnologia sem fios e são mais resistentes e práticos do que outros aparelhos de leitura.