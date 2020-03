Serviços 'online' da Nintendo estão suspensos desde esta manhã devido a avaria

Todos os serviços 'online' da fabricante japonesa de videojogos Nintendo estão suspensos desde esta manhã devido a uma avaria, segundo empresa, que não esclareceu se o motivo se deve a um grande fluxo de ligações.

"Um problema está a afetar atualmente os nossos serviços 'online'. Estamos a fazer todos os esforços para resolver o mais rapidamente possível. Obrigada pela vossa paciência", afirmou a Nintendo numa mensagem na rede social Twitter, sem precisar a origem do problema, nem avançar com uma estimativa de restabelecimento do serviço.

A avaria afeta todas as consolas da Nintendo, desde a Switch, passando pela 3DS ou Wii U.

Várias plataformas de jogo 'online' têm vindo a enfrentar problemas técnicos nos últimos dias devido a um grande número de conexões na Internet, já que muitos dos seus utilizadores em todo o mundo se encontram confinados em casa para limitar a propagação do novo coronavírus.

No domingo, o serviço Xbox Live, da Microsoft, registou dificuldades operacionais por causa do afluxo de ligações à Internet.

Entretanto, a associação espanhola de videojogos (AEVI) estimou hoje perdas de cerca de 50 milhões de euros mensais de impacto direto pelas medidas adotadas para combater o Covid-19 e considerou uma "importante ameaça" para os 9.000 empregos do setor em Espanha.

O setor faturou em 2018 (últimos dados disponíveis) 1.530 milhões de euros, mais 12,6% do que em 2017, o que corresponde a mais do dobro da música e cinema em conjunto, em Espanha.

Embora o mercado 'online' ganhe terreno a cada ano (680 milhões de euros), o formato físico é mais forte (850 milhões de euros).

A AEVI agrupa as grandes multinacionais como PlayStation, Xbox e Nintendo, mas também organizadores de eventos de desportos eletrónicos e a Game, a maior cadeia de lojas de videojogos de Espanha -- com mais de 200 pontos de venda --, a qual foi obrigada a encerrar devido às medidas de combate à pandemia.