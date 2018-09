Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Site' hemiciclo.pt lança índice para medir grau de oposição dos partidos

Página web reúne ainda informações sobre a forma como cada partido e cada deputado votou cada diploma no parlamento.

O 'site' hemiciclo.pt lançou esta quinta-feira dois novos índices, de aceitação e de oposição, que avaliam o número de vezes que cada partido votou a favor ou contra diplomas de cada uma das bancadas, no parlamento.



Estes dois índices pretendem, segundo os dinamizadores do 'site', mostrar a "quantidade relativa de vezes que cada bancada votou pela aprovação ou pela rejeição de diplomas oriundos das outras bancadas".



O hemiciclo é uma página na Internet que junta e trata informação estatística atualizada da atual legislatura, iniciada em 2015, e das anteriores duas, e foi lançado em 2017 por um designer, Luís Vargas, e um estudante de economia, David Crisóstomo.



Este índice vai juntar-se a outros, como o de concordância, e ao "top dos desalinhados", dos deputados que não votam ao lado do seu grupo parlamentar.



O 'site' reúne ainda informações, por exemplo, sobre a forma como cada partido e cada deputado votou cada diploma no parlamento.