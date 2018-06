Sonae a CTT vão criar uma plataforma de comércio eletrónico

Investimento será de 10 a 15 milhões de euros.

Por Lusa | 14.06.18

As empresas Sonae e CTT - Correios de Portugal anunciaram esta quinta-feira a criação de uma plataforma conjunta de comércio eletrónico, na qual serão accionistas e investirão entre 10 a 15 milhões de euros, em partes iguais.

Segundo informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a sociedade a criar pelas empresas "pretende beneficiar da dimensão e do potencial de crescimento generalizado do comércio eletrónico".

O acordo hoje assinado refere que nesta nova sociedade, a Sonae e os CTT serão accionistas em partes iguais (50 por cento) e nos dois primeiros anos da operação serão investidos entre 10 e 15 milhões de euros.