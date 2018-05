Startup portuguesa Unono promove programa de estágios remunerados

Banco BNI Europa, iServices, Chronopost, Edge Portugal e uma empresa mistério foram as empresas selecionadas.

A Unono, startup portuguesa de recrutamento de talento jovem, está a dinamizar um programa de estágios de Verão em cinco empresas, entre as quais o Banco BNI Europa, a iServices, a Chronopost, a Edge Portugal e uma empresa mistério, que será revelada apenas aos candidatos por ela seleccionados, segundo avança um comunicado da empresa.





Os estágios são nas áreas de marketing, IT, logística, gestão de projectos, web design, recursos humanos, direito, entre outros sectores. Os estágios são remunerados e as candidaturas estão abertas até dia 24 de junho, segundo pode ler-se no Jornal de Negócios.





Este é já o segundo ano que a startup dinamiza este programa de estágios, com o objectivo de "divulgar as marcas que querem recrutar candidatos da geração millennial", de acordo com o comunicado da empresa. A primeira edição contou com a inscrição de mais 12 mil jovens, a Unono espera o dobro das inscrições este ano.





"Esta é a porta ideal para os jovens que querem ingressar no mercado de trabalho, porque estas empresas estão empenhadas em desenhar experiências de estágio ajustadas às expectativas desta geração, porque querem e precisam de recrutar millennials", disse Edgar Campos, country manager da Unono, citado no comunicado.





Na semana passada a Google seleccionou a empresa portuguesa Unono, bem como a startup Barkyn para fazerem parte da segunda vaga do programa de aceleração da tecnológica, no Campus Madrid. Das oito startups seleccionadas, duas são empresas portuguesas.





Será a primeira vez que Portugal participa num programa de aceleração da Google. As duas startups nacionais foram escolhidas para fazer parte do "Campus Residency", um programa com a duração de seis meses e que vai ter lugar no Campus Madrid, em Espanha. O programa arranca já no final de Maio.





A Unono é uma agência digital de recrutamento de talento jovem, que permite aos jovens inserir o seu currículo para que possa ser considerado para empresas para as quais a Unono recruta.