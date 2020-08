Tanque militar israelita é controlado com comando de consola Xbox

Há um tanque militar israelita que está a surpreender tudo e todos pela tecnologia que lhe serve de base e pelo facto de ser controlado com um comando de Xbox, a conhecida consola de videojogos da Microsoft.

Ainda numa fase de protótipo, este tanque tem por base o M113 APC norte-americano e foi desenvolvido por três organizações: Israel Aerospace Industries (IAI), Elbit e Rafael.

Este tanque não tem janelas e conta com um interior repleto de ecrãs, como se de um espaço de gaming se tratasse. De acordo com o "Washington Post", este tanque foi desenhado "com a experiência do utilizador em mente", mais concretamente dos elementos do ativo da Força de Defesa israelita, cuja idade oscila entre os 18 e os 21 anos. Por isso mesmo, e por serem elementos muito familiarizados com os videojogos, equipar um carro de combate com um comando tão conhecido quanto o da Xbox pode ajudar a que a curva de aprendizagem seja mais pequena.

"Não é como jogar Fortnite, mas é parecido, e surpreendentemente, trazemas suas habilidades para a eficácia operacional em muito pouco tempo", afirmou Udi Tzur, comandante da Brigada Blindada, citado pela publicação espanhola "Xataka". Para Meir Shabtair, director geral da Israel Aerospace Industries, o motivo prende-se com o facto destes operacionais conhecerem muito bem o comando e os botões.

A somar ao comando de consola, os operacionais que conduzem e controlam este tanque militar têm ainda à sua frente um conjunto de ecrãs que lhes mostra um mapa dos terrenos à sua volta, a lista de armas disponíveis e até as munições que lhes restam, tal como num videojogo.

Este tanque está também equipado com um sistema de inteligência artificial, desenvolvido usando jogos como StarCraft II e DOOM, que conta com estratégias de navegação próprias e de selecção de armas, tudo de forma a alcançar os objectivos definidos da forma mais eficaz possível.

Este carro de combate tem ainda um sistema de condução totalmente autónomo, ainda que também possa ser controlado pelos operadores no seu interior. Todas as funções são geridas de forma automática, menos a capacidade de disparar. Essa só pode ser accionada por humanos.