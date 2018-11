Tesla abre loja no El Corte Inglés de Gaia

Este é o segundo espaço comercial da marca fundada por Elon Musk no nosso país.

17:39

A Tesla abriu esta segunda-feira, dia 5 de Novembro, a sua primeira loja na zona Norte de Portugal, no El Corte Inglés de Gaia. Depois da loja que está em funcionamento no El Corte Inglés em Lisboa, este é o segundo espaço comercial da marca fundada por Elon Musk no nosso país.

Localizada no piso 0 daquele estabelecimento comercial, a área de exposição da Tesla é de 130 metros quadrados e conta, numa fase inicial, com seis colaboradores e com dois modelos, o Model S e o Model X. O Model 3 só se deverá juntar mais tarde. A equipa estará disponível para apresentar os modelos da marca norte-americana e para acompanhar "test drives", entre as 10 e as 22h.

Recorde-se que no último Verão a Tesla já tinha instalado "pop-up stores" em Braga, junto à Câmara Municipal, e no Algarve, na marina de Vilamoura.