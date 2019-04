Tesla dificulta compra de modelo low-cost

Fabricante automóvel norte-americana tem recuado em várias das opções de negócio.

18:31

A Tesla introduziu alterações à gama de modelos disponíveis e respetivo preço. Uma das mudanças foi a retirada da versão mais barata do Model 3 do menu online.

A fabricante automóvel norte-americana anunciou no início deste ano o lançamento de uma versão low-cost do Model 3, que começaria nos 35.000 dólares, a mesma que agora retira do menu online. Para adquirir este modelo, a partir de agora será necessário contactar a empresa por via telefónica ou dirigir-se a uma loja. As entregas das primeiras encomendas deste veículo começam este fim de semana.





Para além disto, os veículos da Tesla têm agora como característica base o sistema de auto-piloto. O anúncio tem como efeito prático que a versão Standard Plus do Model 3, que custava 37.500 dólares aos quais se podiam somar 3.000 para adicionar o auto-piloto, passe a custar, no mínimo, 39.500 dólares, com o auto-piloto obrigatoriamente incluído.





As mudanças frequentes no espólio da empresa liderada por Elon Musk têm inquietado os investidores. A Tesla também recuou recentemente na decisão de mudar o foco das lojas físicas para as vendas online: depois de anunciar esta transição, a fabricante automóvel afirmou que, afinal, mais estabelecimentos do que era esperado permaneceriam abertos.