Teste sobre princesas Disney expôs dados de milhões de utilizadores do Facebook

Hacker belga descobriu falha em aplicação que poderá ter afetado 120 milhões de pessoas.

Um pirata informático belga assegura ter encontrado uma falha na aplicação de uma empresa que disponibiliza testes de personalidade do Facebook, onde se inclui um dos mais famosos da atualidade, um teste que alega identificar qual a princesa Disney mais parecida com o utilizador.Esta falha no Nametests.com fez com que os dados de cerca de 120 milhões de utilizadores ficassem acessíveis a terceiros e desprotegidos durante vários anos.Segundo admite Inti De Ceukelaire , entre os dados expostos estão dados pessoais, lista de amigos e publicações feitas pelos utilizadores. O hacker adianta ainda que o material acedido pela aplicação fica acessível mesmo depois do utilizador apagar a aplicação.O pirata informático explicou todo o processo num vídeo que publicou recentemente no Youtube:Este 'bug' foi comunicado à empresa, que já corrigiu a falha. No entanto, esta não é a primeira vez que uma falha do género é encontrada na maior rede social do planeta. De resto, foi o escândalo de privacidade originado pela polémica com a empresa de consultoria de marketing político Cambridge Analytica que obrigou o Facebook a instaurar uma política de prémios a atribuir a quem encontrasse falhas e as comunicasse à empresa.No caso de Ceukelaire, este hacker também recebeu milhões de euros do Facebook por ter facultado informação sobre este problema, mas decidiu pedir para que o valor fosse doado a uma organização que defende a liberdade de imprensa.