Truques para aumentar o tempo útil da bateria do seu portátil

O tempo de bateria dos portáteis e dispositivos móveis continua a ser um dos grandes problemas dos utilizadores. Apesar dos avanços na tecnologia, o tempo útil das baterias dos aparelhos eletrónicos continua a ser o maior problema de quem utiliza estes dispositivos no dia a dia.No entanto, existem alguns truques que podem ajudar a poupar uma boa percentagem de bateria.Todos os portáteis disponibilizam a opção de desligar o WiFi. O adaptador wireless é um dos componentes que mais desgasta a bateria, por isso, desligá-lo nos momentos em que não é necessário pode ajudar a salvar uma percentagem significativa de bateria.O mesmo pode ser feito com a opção do Bluetooth, ambos podem ser desligados nas definições do portátil.O brilho do ecrã é outro dos fatores importantes que afetam o tempo útil de bateria. Reduzir a luminosidade pode aumentar o tempo de bateria.Esta opção pode ser realizada através de atalhos no teclado ou nas definições de luminosidade.Apesar de alguns portáteis estarem já equipados com sistemas de proteção de bateria e não a carregarem a 100% quando o computador está continuamente ligado à corrente, uma boa prática passa por desligar o laptop da corrente após este estar totalmente carregado.Cada processo que esteja a 'correr' no computador vai precisar de energia para ser corretamente processado. O mesmo acontece com os periféricos que estão ligados ao portátil. Por isso, se não está a utilizar o microfone externo ou um dispositivo usb que esteja conectado ao computador, desligue-o.Controlar as aplicações em execução é talvez o truque mais eficaz para manter a bateria 'viva' durante mais tempo. Fechar as abas não utilizadas do browser ou encerrar software que não esteja a ser utilizado são outras boas práticas para manter o portátil fora de carregamento.