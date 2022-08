Usar um relógio 'fitness' pode ser uma excelente estratégia para perder peso

Um relógio inteligente com parâmetros fitness pode ajudar na perda de peso porque influencia as pessoas a andarem mais 40 minutos do que o habitual, todos os dias. A descoberta é de um novo estudo da Universidade do Sul da Austrália, que envolveu mais de 164 mil pessoas. Os resultados? Usar um relógio fitness pode ajudar a prevenir doenças cuja causa seja a falta de exercício físico.Esta investigação, agora publicada na revista Lancet Digital Health, descobriu que há uma relação direta entre o uso do relógio diariamente e o nível de atividade física diária praticada pelos indivíduos de diferentes faixas etárias, ou seja, o uso diário motiva os utilizadores a praticarem mais exercício físico.A análise dos resultados permitiu concluir que aqueles que usaram o relógio todos os dias tendiam a andar diariamente mais 40 minutos do que aqueles que não usavam o acessório. Isto equivale a mais 1800 passos diários e, ao longo de cinco meses, pode significar uma perda de peso de um quilo.A professora Carol Maher, uma co-autora do estudo, comentou os resultados ao The Independent: "Tendo em conta que estes não eram estudos de perda de peso, mas sim estudos de atividade física e estilo de vida, não seria de esperar uma perda de peso significativa".Pode não parecer muito, mas lembre-se que está a perder peso apenas por usar um relógio no pulso.