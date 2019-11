Utilizador descobre erro no Facebook que ativa secretamente câmara frontal do iPhone

Um utilizador do Facebook descobriu que, quando está a utilizar a rede social, a mesma ativa a câmara frontal do seu telemóvel, um iPhone.



Joshua Maddux registou o momento através da captura de ecrã em forma de vídeo e partilhou-o com os seus seguidores, através do Twitter.



Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl