Não é nada. Entalei-me no banco do carro e estou só magoada”, foi a explicação dada por Manuela Maria ao médico no dia em que se deslocou a uma clínica particular para fazer uma mamografia. Pouco depois abandonava o local com um diagnóstico de cancro da mama e 15 dias mais tarde estava a ser operada.<BR>Dezoito anos depois de ter ultrapassado o problema, a actriz de 72 anos reconhece que nunca pensou que enfrentaria essa doença. “Estava sempre alerta em relação a esta questão, tinha uma rotina, fazia apalpação e todos os exames de rotina, mas como prevenção e nunca me passou pela cabeça que isto me pudesse acontecer”, recorda ao CM.