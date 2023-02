Veja alguns truques para conseguir prolongar a bateria do telemóvel

Várias marcas como a Google, Apple e Xiaomi explicam que há algumas mudanças no smartphone que podem ajudar a prolongar a durabilidade da baterial. De acordo com o El País, não interessa se o telemóvel é antigo ou se é o melhor que há no mercado, ao fim de um tempo a bateria começa a ser um problema.Ter sempre a atualização mais recente instalada porque os telemóveis têm ferramentas próprias para pouparem bateria. Ir às definições de bateria e estar atento aos consumos, desta forma é possível monitorizar que aplicações estão a consumir e não está a usar, ou de que forma está a perder energia desnecessariamente.Alterar certas definições também pode ser uma boa maneira de poupar bateria. Em telemóveis que têm a função de ecrã sempre ligado, deve desligar. Também é possível regular quanto tempo o ecrã fica ligado até se desligar.Regular o brilho é uma boa maneira de poupar bateria, mas as marcas aconselham a colocar no automático.Sempre que tiver acesso a uma rede wi-fi, as marcas aconselham a conectar-se, uma vez que gasta menos do que usar os dados móveis. No caso dos telemóveis que usam rede móvel 5G, baixar para 4G pode ajudar a poupar bateria.Outras alternativas passam por desativar a vibração ou som do teclado e ativar o modo noite. Ou até mesmo ativar o modo poupança de energia.Oúltimo conselho que as empresas dão para que a bateria dos telemóveis dure mais, é evitar temperaturas extremas.