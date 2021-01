Velocidade do Ferrai 812 Superfast é tão elevada que o vidro traseiro pode saltar

O Ferrari 812 Superfast é um dos modelos mais potentes que a marca italiana lançou nos últimos anos e é capaz de atingir os 340 km/h. A esta velocidade, gera uma pressão considerável dentro do habitáculo, graças às entradas de ar dinâmicas, expondo assim o vidro traseiro a um esforço impressionante, que tem de ser fixado com uma cola especial para se manter no sítio.



Mas apesar desta solução, houve alguns exemplares do supercarro italiano que sairam com defeito e não resistiram à pressão, perdendo assim o vidro traseiro em andamento.

Para resolver o problema, e de acordo com a Autoridade Federal para o Transporte Rodoviário da Alemanha (KBA), a Ferrari já chamou as 4850 unidades produzidas do 812 Superfast para serem vistas numa oficia oficial, despistando assim as unidades equipadas com uma tampa da mala defeituosa que pode levar a que o vidro traseiro salte.

Recorde-se que o Ferrari 812 Superfast recorre a um motor V12 de 6,5 litros de capacidade que produz 800 cv de potência e 718 Nm de binário máximo, números que lhe permitem acelerar até aos 340 km/h e passar dos 0 aos 100 km/h em apenas 2,9 segundos.