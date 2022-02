Virgin Galactic começa a vender bilhetes para o espaço

A Virgin Galactic anunciou esta terça-feira que vai começar a vender bilhetes para viagens espaciais de 90 minutos e os investidores aplaudiram, dando às ações da empresa de Richard Branson um ganho de 32%, o segundo maior desde a entrada em bolsa da companhia, em 2019.Em comunicado, a empresa revelou que os clientes poderão fazer um depósito inicial de 150 mil dólares a partir de quarta-feira, quando as vendas ao público arrancarem, e o custo total das reservas ascenderá a 450 mil dólares. Este valor proporciona um voo espacial de 90 minutos que inclui "vários minutos fora dos lugares sem gravidade".Michael Colglazier, CEO da Virgin Galactic, avançou, no comunicado, que planeia ter "os primeiros mil clientes a bordo no arranque do serviço comercial ainda este ano", o que, acrescenta, "fornece um alicerce incrivelmente forte à medida que começamos com operações regulares e ampliamos a nossa frota".As ações da empresa encerraram nos 10,74 dólares, a subir 32,1%, um desempenho que apenas é superado pela escalada de 38,87% registada a 25 de junho do ano passado, quando a cotação alcançou um máximo histórico de 55,91 dólares.