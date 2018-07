Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vodafone leva a Internet das Coisas até às famílias

Primeira gama de soluções IoT segmentada para particulares foca-se na mobilidade e na segurança.

Por Daniela Espírito Santo | 01:03

A Vodafone anunciou, esta quarta-feira, a V by Vodafone, uma gama de soluções pensadas para atrair as famílias portuguesas para o mundo da Internet das Coisas (ou Internet of Things), onde os objetos interagem entre si, em rede.



Nesta primeira fase, já lançada a nível nacional, há produtos e subscrições especialmente desenhadas para garantir segurança e mobilidade num contexto "caseiro" que prometem tornar o dia-a-dia dos consumidores mais inteligente.



Trata-se da primeira operadora do género a abrir o leque da chamada Internet of Things (IoT) ao cliente particular, uma vez que, até ao momento, a maioria das soluções integradas eram pensadas para empresas.



Desta primeira gama fazem parte os produtos V-Auto, V-Cam, V-Pet e V-Bag, que ajudam a converter objetos comuns em aparelhos inteligentes e conetados, sendo que o seu controlo é gerido através de uma aplicação.



O V-Auto é colocado no automóvel e permite avisar automaticamente os serviços de assistência em caso de acidente, por exemplo, ou descobrir onde está o carro a cada momento, em caso de esquecimento ou roubo. O aparelho é alimentado pela bateria do carro e está sempre ligado à Internet através de um cartão SIM (como todos os outros da gama V), mas atenção: só funciona em automóveis com ficha OBD, que se tornou standard em todos os veículos a partir de 2003.



Para além disso, também recolhe e analisa dados de condução, atribuindo uma pontuação de segurança ao utilizador e avisando o mesmo sempre que detetar comportamentos menos corretos (como acelerações ou travagens bruscas) para o ajudar a melhorar a forma de conduzir.



A V-Cam é uma câmara HD que está sempre conetada à rede e pode ser levada para qualquer lado, por exemplo, durante umas férias ou para proteger uma segunda casa. Tem sensores de movimento, visão noturna, capacidade de armazenamento de vídeos na 'cloud' e bateria com a duração de um mês.



O V-Pet, por sua vez, pode ser uma ferramenta muito atraente para donos mais preocupados, pois serve para localizar cães ou gatos perdidos, por exemplo, definir uma zona de segurança para o animal se movimentar (que lança um alerta caso seja ultrapassada) e até monitorizar a atividade diária do animal de estimação (quantos minutos passa a dormir, a brincar, a correr, etc).



Finalmente, o V-Bag é pensado para pais 'galinha' e viajantes, pois permite localizar um determinado objeto, como uma mala de viagem ou uma mochila escolar, sabendo sempre onde esta se encontra e alertando quando esta sai de um perímetro de segurança pré-estabelecido, evitando perdas, roubos e desaparecimentos.



Todos os aparelhos estão permanentemente ligados à Internet a partir de um cartão SIM e de uma subscrição mensal, cujo valor varia consoante as necessidades do equipamento e do consumidor. Há soluções entre os três e os seis euros. Os cartões também podem ser inseridos em aparelhos que o utilizador já tenha e queira conetar a esta ferramenta.



Na conferência de imprensa de lançamento, a marca garantiu que a oferta será reforçada até ao final do ano e que a próxima gama passará a incluir soluções para 'casas inteligentes'.