Web Summit confirmada em Lisboa nos próximos 10 anos

Organização anuncia oficialmente a continuação da cimeira tecnológica em Portugal.

10:31

A organização da Web Summit, encontro mundial da Internet e tecnologia formalizou esta quarta-feira a continuidade do evento em Portugal nos próximos 10 anos.

Em comunicado, a organização diz que "Paddy Cosgrave, CEO do Web Summit, António Costa, Primeiro-ministro de Portugal, e Fernando Medina, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, anunciaram hoje [quarta-feira] que Lisboa continuará a ser a cidade anfitriã do Web Summit durante a próxima década, conforme o acordo estabelecido, assim como um substancial aumento do espaço disponível para o evento, de forma a acompanhar o seu rápido crescimento".



Na corrida para ficar com o evento estavam várias cidades europeias, mas a escolha acabou por ficar em Lisboa. "Depois de um longo processo de negociação, que durou mais de um ano e que envolveu ofertas de mais de 20 das maiores cidades europeias – incluindo Berlim, Paris, Londres, Madrid, Milão e Valência – a maior conferência mundial dedicada à tecnologia chegou a um acordo, com a duração de dez anos, com o Governo Português e a Câmara Municipal de Lisboa. Tendo em conta este acordo de longa duração, a Web Summit prevê aumentar o seu escritório de Lisboa com 100 novas contratações", diz a organização.



O texto sublinha o impacto que a cimeira tecnológica tem tido na capital portuguesa: "o Governo Português estima que a Web Summit terá tido um impacto económico superior a 300 milhões de euros no país, contribuindo ainda para promover Portugal e posicionar as empresas portuguesas no mercado global. Portugal foi, aliás, descrito recentemente pelo The Wall Street Journal como "uma das estrelas mais brilhantes da Europa, onde as startups tecnológicas proliferam e o investimento continua a aumentar".



O espaço da cimeira, que tem como centro a Altice Arena, no Parque das Nações, vai duplicar. Paddy Cosgrave não poupa elogios a Portugal: "Estamos muito entusiasmados com o facto de continuarmos em Portugal. Sem conseguirmos aumentar a dimensão do espaço para a Conferência isto não teria sido possível. Até há poucos meses não acreditávamos que fosse possível. Os planos são incríveis e estamos muito gratos a todos os que neles trabalharam (...) Este acordo dá segurança e estabilidade aos nossos visitantes que vêm de mais de 200 países de todo o mundo, assim como aos milhares de parceiros e expositores."