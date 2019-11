Huawei desafia programadores e 'startups' a juntarem-se para criar Era inteligente

O 'chairman' rotativo da Huawei Guo Ping instou esta segunda-feira os programadores e 'startups' a se juntarem à tecnológica chinesa para criar "esta nova Era inteligente" resultante da introdução do 5G (quinta geração móvel).



Guo Ping falava na cerimónia de abertura da cimeira tecnológica Web Summit, que inicia esta segunda-feira a sua quarta edição em Lisboa.





Sob o mote "5G+X: Creating a new era?", Guo Ping começou por dizer que era "uma honra" estar na Web Summit e apontou que o 5G é uma oportunidade para todos."A Huawei quer trabalhar com os programadores e 'startups' para criar mais aplicações de 5G+", afirmou o 'chairman' (presidente do Conselho de Administração) da tecnológica chinesa."Juntem-se a nós para criar esta nova Era inteligente", sublinhou o executivo.Considerando que o 5G está "a criar uma nova Era inteligente", onde se inclui o 'big data' (armazenamento de dados), a inteligência artificial (IA), Guo Ping sublinhou que o 5G "acabou de ser ativado" e já apresenta uma vasta gama de produtos que estão a dar os primeiros passos."Acredito que o 5G+X irá criar inúmeras oportunidades para os empreendedores", sublinhou."O 5G e a IA são um ponto de viragem para uma nova tecnologia", permitindo "melhorar em todas as indústrias", acrescentou.Guo Ping apontou que tal como a eletricidade, a quinta geração móvel vai mudar o mundo.Salientou que até ao final do ano haverá 60 redes 5G a comercializar serviços assentes nesta tecnologia, a qual "está a crescer mais rapidamente que o esperado".O 5G "vai ser aplaudido pelos consumidores", assegurou, apontando que a tecnologia não se aplica apenas ao entretenimento, mas vai muito mais além que isso, o que inclui serviços na área da saúde, entre outros.A quarta edição da Web Summit em Portugal vai contar com a participação de 1.206 oradores que vão intervir nos 22 palcos distribuídos pelo recinto do evento.Fundada em 2010 por Paddy Cosgrave, Daire Hickey e David Kelly, a Web Summit é considerada um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo e evoluiu em menos de seis anos de uma equipa de apenas três pessoas para uma empresa com mais de 150 colaboradores.A cimeira tecnológica, que nasceu em 2010 na Irlanda, passou a realizar-se em Lisboa desde 2016, vai manter-se na capital até 2028, depois de, em novembro do ano passado, ter ficado decidida a permanência da conferência em Portugal por mais 10 anos, após uma candidatura com sucesso.O evento realiza-se em Lisboa entre hoje e 07 de novembro.