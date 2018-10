Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Web Summit mantém-se em Lisboa mediante expansão da FIL e 11 milhões anuais

Para o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, este "esforço tem como contrapartida enormes vantagens".

O acordo para a cimeira da tecnologia e inovação Web Summit continuar em Portugal por mais 10 anos prevê contrapartidas anuais de 11 milhões de euros e a expansão da Feira Internacional de Lisboa (FIL), foi esta quarta-feira anunciado.



A continuidade da Web Summit na capital portuguesa por mais 10 anos foi anunciada esta quarta-feira oficialmente, numa cerimónia que decorreu na Altice Arena, no Parque das Nações, local que tem acolhido a cimeira nos últimos dois anos, a par da FIL.



O anúncio foi feito pelo fundador da Web Summit, Paddy Cosgrave, pelo primeiro-ministro, António Costa, e pelo presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina.



Na cerimónia esteve presente também o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, que participou na sessão de perguntas e respostas, após a saída do primeiro-ministro.



"Os apoios anunciados são de 11 milhões por ano", disse o ministro da Economia, acrescentando que no acordo está contemplada uma "cláusula de rescisão", isto é, "se a Web Summit sair há uma indemnização prevista para compensar o esforço que Portugal está a fazer".



Para o ministro, este "esforço tem como contrapartida enormes vantagens", nomeadamente em termos de atividade económica que gera, e que se estima em "mais de 300 milhões de euros".



"Só as receitas fiscais, que no último ano foram estimadas num valor superior a 30 milhões de euros, e, com o escalar deste evento, para mais de 100 mil pessoas, podemos estar a falar de uma receita fiscal que paga várias vezes este apoio que estamos a dar", acrescentou.



De seguida, o presidente da Câmara explicou que parte do investimento será alocado ao Fundo de Desenvolvimento Turístico do município, e o restante será proveniente de "instituições no âmbito do Ministério da Economia".



À agência Lusa, Fernando Medina adiantou que dos 11 milhões de euros anuais, três milhões serão investimento municipal, e que a FIL deverá expandir-se para a zona da Praça Sony, um dos espaços emblemáticos da Expo'98, contíguo à FIL, mas que não é utilizado desde então.



A par disto, será também feita a expansão da FIL, que ficará com instalações "quase duas vezes e meia a área atual", disse Fernando Medina, apontando que a intervenção será realizada "em diversas fases, em diversos anos".



O presidente da Câmara apontou que o projeto "vai começar a ser desenvolvido agora", mas quanto à configuração final do edifício, "ainda não está fechada".



O que já se sabe é que, continuou, o projeto deverá conter a "ligação dos núcleos que hoje estão separados dentro da FIL".



"Num primeiro momento vamos crescer com soluções provisórias, num segundo momento vamos crescer com soluções definitivas, e procurando incorporar aqui uma resposta que fazia falta à cidade de Lisboa, que [ainda] faz falta à cidade de Lisboa, e há muitos anos vem sendo discutido, que é um novo equipamento que nos permita acolher grandes congressos", explicou.



Quanto ao investimento para esta obra, Medina escusou-se a estimar um número, mas afirmou que o dinheiro também será proveniente do fundo criado com a Taxa Municipal Turística, a par de investimento privado.



O objetivo do município é também "procurar novos eventos para rentabilizar estas instalações".



No futuro, e com mais espaço, o autarca acredita que aquela que é uma das maiores conferências de tecnologia do mundo possa chegar "aos 100 mil participantes, ou mais".



"No final da edição passada era para nós claro que tínhamos uma dificuldade na nossa proposta. Não podíamos pedir à Web Summit que abdicasse do seu crescimento porque nós não tínhamos instalações", afirmou.



Medina aproveitou ainda para garantir que fará de Lisboa "uma ótima casa para a Web Summit".



Durante a cerimónia, o fundador da Web Summit, Paddy Cosgrave, apontou que uma das condicionantes para a continuidade da cimeira em Lisboa era o espaço onde esta se realiza, dado que a Altice Arena e a FIL estavam no limite de capacidade.



Cosgrave destacou que Portugal estava convencido este acordo não ia acontecer, sentimento que a sua equipa acompanhava, e que se devia à questão do espaço, mas tudo mudou quando Lisboa se comprometeu a expandir a FIL.



A cimeira tecnológica, de inovação e de empreendedorismo Web Summit nasceu em 2010 na Irlanda e mudou-se em 2016 para Lisboa.



No ano passado, reuniu na capital cerca de 60 mil pessoas de 170 países, das quais 1.200 oradores, duas mil 'startups', 1.400 investidores e 2.500 jornalistas.



A edição deste ano, a terceira no país, realiza-se entre os dias 05 e 08 de novembro.