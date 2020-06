Web Summit vai ser em Lisboa mas foi adiada para dezembro

A Web Summit foi adiada para os dias 2 e 4 de dezembro, mas continua prevista e agendada para Lisboa, de acorod com a CNBC. A cimeira estava planeada para o mês de novembro, mas a pandemia do coronavírus veio alterar alguns planos.No entanto, a decisão de que a conferência tecnológica aconteça realmente no Altice Arena, em Lisboa, está ainda dependente de uma reunião que ocorrerá em outubro com as autoridades locais de saúde.O evento vai ser realizado online e offline, com os moldes concretos ainda por definir.