A aplicação de troca de mensagens, WhatsApp, vai deixar de funcionar em vários telemóveis até ao final do ano.Os modelos com Windows Phone vão deixar de suportar o WhatsApp e a aplicação pode mesmo deixar de estar presente na Microsoft Store a partir do próximo dia 1 de julho.Os utilizadores com Android 2.3.7 e anteriores e iOS 7 e anteriores vão também deixar de poder criar novas contas ou verificar as contas existentes. A medida deve chegar a estes sistemas no dia 1 de fevereiro de 2020.