Xiaomi prepara-se para lançar primeiro carro. Um SUV de baixo custo

Gigante tecnológica chinesa tem conquistado o mercado de smartphones na Europa e na Índia.

Depois do sucesso no mundo dos telemóveis e da tecnologia, a Xiaomi prepara-se para lançar o seu primeiro carro, através da submarca Redmi.



A gigante chinesa está a preparar o lançamento de um SUV de baixo custo, cerca de 11.900 euros.



A Xiaomi não vai criar um carro "do zero". Através da submarca Redmi, a empresa vai criar um SUV tendo como base um veículo da Bestune, o modelo T77.



O modelo do veículo da parceira Bestune tem um custo aproximado de 11.900 euros o que deverá nivelar esta estreia da Xiaomi no mercado automóvel. O carro tem um motor de 1.2 a gasolina e 143cv.