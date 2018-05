Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Yanny" ou "Laurel", o novo desafio que está a enlouquecer a Internet

Palavra proferida em clipe de áudio é ouvida de duas formas diferentes.

Por Catarina Figueiredo | 16:18

Depois do vestido branco e dourado para uns e azul e preto para outros que tomou conta da Internet e das mentes de milhares de pessoas, há um novo mistério a suscitar confusão entre os internautas de todo o mundo.



Um ficheiro de áudio que transmite aparentemente uma voz masculina computorizada está a dividir a audição do mundo. Enquanto uns ouvem a palavra "Yanny", dita por uma voz fina e aguda, outros escutam "Laurel", proferida por uma voz grossa e grave. Até há quem já tenha ouvido das duas formas alternadamente.



O áudio foi partilhado em primeira instância na rede social Reddit e a partir daí tornou-se viral em todas as outras. O mistério desafiou os usuários a partilharem o que ouviam e nas primeiras 24 horas de partilha, a palavra "Yanny" foi ouvida cerca de 310 mil vezes, com "Laurel" a vencer com 330 mil.



O utilizador que originou toda esta confusão já veio a público esclarecer o enigma. Segundo RolandCamry (o nome de usuário no Reddit), o som do ficheiro é o a pronúncia da palavra "Laurel", retirada do site http://www.Vocabulary.com. A má qualidade da gravação contribuiu para criar o mistério, no entanto, há ainda uma outra explicação científica que explica o porquê de algumas pessoas ouvirem coisas diferentes.



De acordo com investigadores desta área científica, os ouvidos humanos escutam um leque variado de frequências, que vão desde as mais baixas às mais altas, e das mais agudas às mais graves.



O cérebro, recetor dos sons emitidos pelos tímpanos, aglomera as várias frequências ouvidas para interpretar os sons e processá-los. Assim, quem ouve "Yanny" está a processar a frequência mais aguda e quem ouve "Laurel" a mais grave.



Esta situação pode ser comparada ao mistério dos vestidos, o primeiro dos desafios a enlouquecer a Internet. O cérebro, ao receber duas imagens distintas numa mesma imagem, acaba por ter de escolher uma única para processar e daí, só se conseguir ver uma das cores.