O Youtube registou problemas no seu servidor esta quarta-feira à noite, tendo já recuperado da interrupção. Os utilizadores do serviço de streaming de vídeo recorreram às redes sociais onde relataram vários problemas, principalmente na Europa, Brasil e América do Norte.

A hashtag "#YouTubeDOWN" foi um dos tópicos mais discutidos no Twitter.

A empresa confirmou os problemas num tweet e garantiu que estava a trabalhar numa solução.