Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Zuckerberg anuncia integração de WhatsApp, Messenger e Instagram

Empresa pretende melhorar na segurança e encriptação das mensagens trocadas nas suas aplicações.

21:23

O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou esta quarta-feira a integração das aplicações WhatsApp, Messenger e Instagram.



Zuckerberg revelou que vai ser possível enviar mensagens diretamente do WhatsApp para o Messenger ou para o Instagram e vice-versa.



A empresa pretende ainda melhorar a segurança e encriptação das mensagens trocadas nas suas aplicações.



O anuncio foi feito através de uma publicação no Facebook onde Zuckerberg explicou alguns dos pontos importantes para o futuro desenvolvimento do Facebook.



O fundador do Facebook não estabeleceu ainda um prazo especifico para a implementação, afirmando que acontecerá ao longo dos próximos anos.