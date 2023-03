10 anos de CMTV aos olhos de quem a faz

Em quatro dias, o jornalista Diogo Carreira e o repórter de imagem Vasco Cândido fizeram mais de dois mil quilómetros de estrada por uma razão muito especial: ir ao encontro dos profissionais daespalhados por todo o País, conhecer o seu dia a dia, dar voz às suas histórias, emoções e motivações. A série de reportagens, cerca de 40 no total, será exibida ao longo deste mês de março, para celebrar os dez anos de existência do canal, que se assinalam no próximo dia 17.Uma televisão próxima dos portugueses só se constrói estando o mais perto possível deles. Esse foi sempre o intuito da, desde o dia em que se deu a conhecer ao público, há precisamente dez anos, com uma emissão de abertura - feita a partir da cidade de Viseu - e que inclui a transmissão simbólica do parto de um bebé. Dez anos passaram-se, coroados com muitos êxitos, um crescimento exponencial de audiências (os meses de janeiro e fevereiro registaram os melhores resultados de sempre em comparação com os períodos homólogos de anos anteriores), sem nunca voltar as costas às origens. Estava, por isso, na hora, de dar a conhecer os protagonistas deste compromisso diário que amantém há uma década com os seus telespetadores."O desafio a que nos propusemos foi levar a realidade daa quem a vê há dez anos. E o que percebemos é que os nossos repórteres conhecem, sentem e sabem de cor a vida real dos portugueses. As suas tradições, os seus problemas e até mesmo os sentimentos que transportam", começa por explicar o jornalista Diogo Carreira, autor de uma grande parte destas reportagens."Foi das coisas mais bonitas que fiz e vivi ao longo destes dez anos de. Os nossos colegas das delegações espalhadas pelo País acompanharam muitas histórias, todos se lembram de acontecimentos locais que os marcaram muito", relembra Diogo Carreira.E sofrer, constata-se, faz também parte dos ossos deste ofício. "Enquanto jornalistas, têm de manter uma certa distância da realidade, uma certa frieza, mas as pessoas não imaginam como muitas vezes os nossos repórteres também estão magoados com essas histórias, que os afetam igualmente. ‘Nós também somos humanos, também temos uma família’, disseram-me vezes sem conta ao longo destas reportagens. E é a humanidade dos nossos jornalistas aquilo que faz precisamente a diferença na. Nós temos os jornalistas mais humanos", confessa o jornalista, que há uma década lidava com estes colegas "à distância", mas teve agora a oportunidade de conhecer melhor a sua realidade. "Mas acabamos por sentir que, mesmo não estando fisicamente próximos, conhecemo-nos afinal muito bem", remata.Ao longo deste mês de aniversário (e em especial no dia 17) vão acontecer muitas outras surpresas para os telespetadores, que passam por um novo grafismo, um novo logotipo comemorativo e mais reportagens especiais que pretendem mostrar como chegam as notícias àe como é que elas chegam, melhor e primeiro, a casa dos portugueses.Pedro Pacheco, de Leiria, é um verdadeiro "ninja da imagem": Além de repórter fotográfico é também operador de câmara, assumindo muitas vezes as duas funções em simultâneo: "Captar o acontecimento em movimento é completamente diferente da fotografia, mas o meu objetivo é comum: oferecer sempre a melhor imagem".Isabel Jordão, jornalista daem Leiria, todos os anos assegura a cobertura das peregrinações a Fátima. "Ainda hoje me emociona muito estar junto das pessoas no Santuário ou no caminho que percorrem, pela fé que levam com elas", confessa.Viseu é a cidade-berço da. Foi daqui que se fez a primeira emissão do canal e se celebrou a vida. José Luís Oliveira conhece bem esta realidade: "Aestá junto das pessoas. Não dizemos só... estamos mesmo junto das pessoas".