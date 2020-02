137 países de acordo com a Taxa Google

É mais um (grande) passo rumo à criação de uma taxa para as gigantes tecnológicas: 137 países, entre os quais Portugal, aprovaram a proposta da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) que prevê a criação de um imposto que obriga Google, Amazon, Apple e Facebook, entre várias outras empresas, a pagar impostos no local onde têm clientes e, portanto, fazem negócio, mesmo que não tenham qualquer presença física.Agora, o objetivo é que o imposto ganhe forma até ao final deste ano.A proposta tinha sido apresentada em outubro do ano passado mas só agora foi possível alcançar um entendimento. Até os Estados Unidos, país do qual são oriundas a maior parte destas empresas, aceitaram as bases do imposto sobre a atividade digital.Ainda assim, o governo norte-americano conseguiu incluir na proposta o compromisso de continuar a discutir um regime de proteção, ou seja, a possibilidade de estes gigantes escolherem o regime fiscal a que são submetidos.O tema voltará a ser discutido em julho, em Berlim, na Alemanha. Nessa altura, terá de ser encontrada uma estrutura detalhada do imposto e terá de ser feita uma lista de todo o tipo de atividades que serão abrangidas por esta fiscalidade digital.Angel Gurría, secretário-geral da OCDE, revelou que ainda há muito trabalho a fazer, mas considerou ser melhor conseguir um consenso do que arriscar que cada país avance com uma solução própria. n