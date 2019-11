16 mil casos de ‘porno de vingança’ por dia

Todos os meses, a rede social Facebook recebe cerca de 500 mil denúncias de situações de ‘pornografia de vingança’, o que significa, em média, mais de 16 mil casos por dia. E isto acontece apesar dos esforços da empresa liderada por Mark Zuckerberg, que tem uma equipa de 25 pessoas a trabalhar exclusivamente nesta área e desenvolveu um algoritmo capaz de identificar e eliminar imagens de nudez.A rede social continua sem conseguir dar uma resposta eficaz a este problema, permitindo que imagens sejam descarregadas sem autorização dos utilizadores. Além da ‘pornografia de vingança’ - ato de expor publicamente, na internet, fotos ou vídeos íntimos de terceiros, sem o consentimento dos mesmos -, o Facebook também enfrenta casos daquilo que é conhecido como ‘extorsão sexual’, ou seja, a partilha de fotos ou vídeos íntimos com o objetivo de extorquir dinheiro, revela a imprensa dos Estados Unidos."Ao ouvir quão horríveis são as experiências de ter uma imagem destas partilhada, a equipa ficou muito motivada em tentar perceber o que poderíamos fazer para responder melhor a estas denúncias", disse ao canal norte-americano NBC Radha Plumb, responsável pela política de produto do Facebook.Em Portugal, divulgar imagens íntimas de terceiros na internet sem o seu consentimento é considerado um crime de violência doméstica e pode resultar numa pena de prisão que vai de dois a cinco anos.