18 milhões de emails maliciosos por dia

Todos os dias, estão a ser enviados 18 milhões de mensagens de correio eletrónico maliciosas para vítimas em todo o Mundo. Os números foram revelados pela Google e são ainda mais preocupantes tendo em conta que dizem respeito apenas a emails de ‘phishing’ (termo que designa as tentativas de obtenção de informação pessoalmente por parte de piratas informáticos) relacionados com esquemas da Covid-19.Diariamente, o Gmail bloqueia mais de 100 milhões de emails de natureza criminosa.As mensagens "usam medo e incentivos financeiros para criar urgência e levar os utilizadores a responderem". Normalmente, os criminosos fazem-se passar por organizações conhecidas internacionalmente, como a Organização Mundial da Saúde (OMS), para pedir dinheiro. Os internautas que caem no esquema acabam por instalar software malicioso que permite aos hackers roubar dados pessoais e, entre outros crimes, aceder às suas contas.Além destes emails maliciosos, a Google revelou que todos os dias estão a ser enviadas mais de 250 milhões de mensagens sobre a Covid-19 que são consideradas ‘spam’ (lixo eletrónico). Apesar de 99,9% das mensagens serem bloqueadas, é importante seguir as recomendações de segurança: não clicar em links em emails de que não se estava à espera, denunciar os esquemas de ‘phishing’ identificados e assegurar-se de que os endereços recebidos são fidedignos antes de se partilhar qualquer informação.