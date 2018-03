Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

1,9 milhões veem CMTV diariamente

Canal do Correio da Manhã bateu o seu próprio recorde.

Por Duarte Faria | 01:30

A CMTV voltou a fazer história em fevereiro. O canal do Correio da Manhã bateu o seu próprio recorde de audiência, vencendo a concorrência em todos os dias do mês.



Tal significa que, este ano, nenhum dos canais de informação nacional conseguiu ultrapassar a CMTV na média diária. Ou seja, a estação do CM - canal 8 de todas as plataformas de televisão por subscrição, ainda não disponível na oferta de canais da Televisão Digital Terrestre (TDT) - leva 59 vitórias em 59 dias do ano.



A CMTV fechou fevereiro com um share médio diário de 3,1%, contra 1,7% da SIC Notícias e 1,6% da TVI 24, de acordo com os dados disponibilizados pela GfK. A RTP 3 registou 0,7% de share mensal no cabo.



No último mês, a CMTV foi acompanhada por uma média de 60 500 telespectadores em cada minuto de emissão. Foi o melhor resultado de sempre da estação, que registou assim uma larga vantagem sobre toda a concorrência.



Os dados de audiência revelam ainda que, todos os dias, há mais de 1,9 milhões de portugueses que contactam com a CMTV. Também no horário nobre, a CMTV lidera o cabo, com 2,7% de share, contra 1,5% da SIC Notícias e 1,45% da TVI 24. Por dia, há 1,3 milhões de portugueses que contactam com a CMTV neste período.



Recorde-se que o canal do CM está, desde dezembro último, presente em 100% do mercado de televisão paga: MEO, NOS, Nowo e Vodafone. A estação celebra, no próximo dia 17 de março, 5 anos de existência.