CGI diz que não havia "condições" para recondução de Nuno Artur Silva na administração da RTP

Presidente do Conselho Geral Independente elogia o trabalho feito pelo administrador cessante do canal público.

Por Lusa | 17:18

O presidente do Conselho Geral Independente (CGI) elogiou esta terça-feira o trabalho feito pelo administrador cessante da RTP Nuno Artur Silva, mas destacou que a manutenção da sua participação nas Produções Fictícias "não permite a sua recondução".



António Feijó falava na comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, onde o órgão que supervisiona o Conselho de Administração da RTP, entre outras funções, está a ser ouvido, no âmbito de uma reunião ordinária.



O CGI faz um "elogio rasgado" ao trabalho feito por Nuno Artur Silva na administração da RTP, que tinha o pelouro dos conteúdos.



No entanto, recordou António Feijó, "havia um compromisso de alienação [da participação na Produções Fictícias] claro e explícito desde o início", ou seja, antes de assumir o cargo de administrador da RTP.



António Feijó disse ainda perceber a dificuldade em vender a posição mediante uma "oferta justa".



No entanto, "na parte final do processo, o conflito de interesses persistia" e que ainda por cima a questão da "incompatibilidade" está prevista no Código de Ética da RTP, o qual foi aprovado pela administração da qual Nuno Artur Silva fazia parte.



Esta é uma "situação que nos entristece", mas há "condições que não permitem a sua recondução" no cargo.