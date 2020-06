Nuno Artur Silva rejeita conflito de interesses

"Não há caso neste caso", disse Nuno Artur Silva durante a sua audição, esta quinta-feira, na Comissão Parlamentar de Cultura e Comunicação, à qual foi chamado pelos grupos parlamentares do PSD e BE para explicar o polémico negócio da venda da sua participação na Produções Fictícias (PF) ao sobrinho, assim como o alegado conflito de interesses com o exercício de cargos públicos, primeiro como administrador da RTP e agora como secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media."Nunca senti que houvesse conflitos de interesses quando estava na RTP. Essa questão só foi colocada pelo Conselho Geral Independente [GCI] no momento da recondução, apesar de ter poderes para exigir a venda da minha participação na PF a qualquer momento", disse Artur Silva, acrescentando que a produtora saiu "altamente prejudicada" com a sua entrada na esfera pública, e que ele próprio foi "prejudicado como produtor". Confirmou ainda que, nos últimos cinco anos, a PF apenas produziu um programa para a RTP, o documentário ‘’O Fascínio das Histórias’, no valor de 25 mil euros, que foi emitido em 2019, antes de assumir o cargo como secretário de Estado. "E agora, o que quer que aconteça não tenho nada a ver com isso", adiantou.Sobre a venda da produtora, Artur Silva diz que as cláusulas do contrato são "normais" e que está "tranquilo" quanto ao seu cumprimento. E concluiu: "Está fora de questão voltar a ser dono da empresa."