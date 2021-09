'Festa é Festa' dá dia de glória à TVI

A TVI venceu as audiências no passado sábado. A emissão especial em direto dedicada ao último episódio de ‘Festa é Festa’ foi líder destacado no seu horário.‘A Festa’ liderou de manhã e à tarde com 22,5% de share, tendo sido visto por uma média de 776 mil telespectadores.Já o episódio final da primeira temporada de ‘Festa é Festa’, novela protagonizada por Pedro Teixeira, Ana Guiomar e Pedro Alves, registou 25,8% de share e foi vista por 1 milhão e 175 mil telespectadores, à noite.Na média geral, a TVI liderou o dia, com 19,4% de share, a SIC arrecadou o segundo lugar, com 16% e a RTP 1 ficou com 8,6%, de acordo com os dados da GfK (ver tabela na página 45). A segunda temporada estreia hoje.