A DescobrirPress, empresa do grupo Impala que edita as revistas ‘TV7 Dias’, ‘Nova Gente’ e ‘Maria’, entre outras, avançou com um novo Processo Especial de Revitalização, apurou o CM. Este é o quarto plano requerido pela empresa de Jacques Rodrigues, que já acumula dívidas superiores a 68 milhões de euros.